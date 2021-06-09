“Leymosun (Limasol) ve Kadınları” Cumartesi Tanıtılıyor

Kıbrıslı Türk kadının geçmişten günümüze topluma yaptığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarının anlatıldığı “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabın tanıtımı Cumartesi günü tanıtılıyor.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda bulunan Camekan Kafe’de yapılacak etkinlik saat 11.00’de yer alacak.

Aslen Limasollu olup, Limasollular Derneği’nde yıllarca aktif görev alan merhum Emekli Komutan Engin Naşit tarafından çalışmaları başlatılıp, Özay Akif tarafından kaleme alınan kitap, Limasol Bankası’nın katkılarıyla basıldı.

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09/06/2021 15:25