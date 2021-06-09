“Leymosun (Limasol) ve Kadınları” Cumartesi Tanıtılıyor

ads ads ads ads
09/06/2021

ads
ads
ads
“Leymosun (Limasol) ve Kadınları” Cumartesi Tanıtılıyor

Kıbrıslı Türk kadının geçmişten günümüze topluma yaptığı sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarının anlatıldığı “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabın tanıtımı Cumartesi günü tanıtılıyor.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda bulunan Camekan Kafe’de yapılacak etkinlik saat 11.00’de yer alacak.

Aslen Limasollu olup,  Limasollular Derneği’nde yıllarca aktif görev alan merhum Emekli Komutan Engin Naşit tarafından çalışmaları başlatılıp, Özay Akif tarafından kaleme alınan kitap, Limasol Bankası’nın katkılarıyla basıldı.

09/06/2021 15:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Leymosun, Limasol, Kadın
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.