Leymosunlular buluşması çarşamba günü Girne Antik Liman’da yapılıyor

Leymosun Kültür Vakfı'nın, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği Leymosunlular buluşması bu yıl Girne Antik Liman'da şölen şeklinde yapılıyor.

Leymosun Kültür Vakfı'ndan verilen bilgiye göre, Leymosunlular buluşmasının 9’uncusu, 31 Temmuz Çarşamba günü Girne Antik Limanında yer alacak. Etkinlikler saat 18.00’de başlayacak.

Geçmiş yıllarda Boğaz Piknik alanında piknik olarak düzenlenen buluşma bu yıl "Leymosunlular Şöleni" olarak düzenleniyor.

Geleneksel 9. Leymosunlular Şöleni’nde Grup Otantik ile Kıbrıs Havaları, Folk – Der halk dansları gösterisi ile yeme/içme ve hediyelik eşyaların yer alacağı yöresel stantlar yer alacak.