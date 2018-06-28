Leymosunlular Girne Limanı'nda Buluşacak

Leymosun Kültür Vakfı, gelenekselleşen pikniklerini bu yıl Ramazan ve yerel seçimlerden dolayı 1 Temmuz’da saat 18:00-24:00 arası Girne Antik Limanı’nda düzenliyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Geleneksel Leymosunlular Buluşması’nın coşkulu geçmesi bekleniyor.

Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, gecenin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve kültür projesi özelliği kazandığını da belirterek, bu yıl etkinlikte Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına hikaye kitabı satılacağını ve kitapla birlikte verilecek numarayla, yapılacak çekilişte zengin hediyeler kazanılabileceğini belirtti.

Etkinliğe yine bir Leymosunlu olan Cumhurbaşkanı sayın Mustafa Akıncı’nın da katılacağı bildirildi.





Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na destek



7’nci Geleneksel Leymosunlular Gecesi’nde bu yıl ayrıca Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na da destek verilecek. Sosyal sorumluluk projesi olarak gece boyunca Lösemili çocuklar yararına içlerinde bir numara olan kitaplar satılacak ve gün sonunda çekilecek piyangoda zengin hediyeler kazanılacak.



Leymosun’un tatları

Leymosun Kültür Vakfı’nın Geleneksel Leymosunlular Gecesi’nde limandaki kafeler ve restoranlarda yemekler yenecek, yerel tatlara yönelik stantlarda Kıbrıs’ın damak tadı yaşatılacak.

Özellikle Leymosunluların çok sevdiği Ömer dayının “garavolli”si pikniğin vazgeçilmezlerinden olacak.





Vakıf yararına katkıda bulunmak isteyenler yine vakıf stantından ürünler alabilecekler. Bu yıl vakıf logolu kupalar yine satışa sunulacak.

Binlerce Leymosunlu bekleniyor

TUFAD Halk Dansları ekibinin gösterisi, Duygu Üstündağ’ın yerel ve özgün müzik dinletisi ve Leymosunlu sanatçı İbrahim Özduran’ın sahne alacağı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Girne Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek olan etkinliğe ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Türkiye ve tüm ada çapından binlerce Leymosunlu’nun katılması bekleniyor. Son olarak, Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, etkinliğin tüm halka açık olduğunu belirtti.