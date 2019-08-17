Lezzetli yemeklerle sağlıklı beslenmek mümkün

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda yeterli ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Sağlıklı beslenme deyince belki de ilk aklınıza yağsız, tatsız-tuzsuz bir beslenme şekli gelmektedir. Oysa ki mükemmel lezzetteki yemeklerle sağlıklı beslenebilmek hiç de zor değildir.

Beslenme genellikle düşünüldüğü üzere açlığı bastırmak, karnı doyurmak değil; büyüme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması için gerekli olan besin öğelerinin vücuda alınması ve kullanılmasıdır. Bu davranış bilinçli olarak yapılmalı, besinler yeterli miktarlarda, uygun zamanlarda alınmalıdır.

Beslenmede amaç, bireyin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivitesi ve içinde bulunduğu fizyolojik duruma göre gereksinimi olan enerji ve besin öğelerini yeterli ve dengeli miktarlarda almasıdır.

Kişinin, yaşamını sürdürebilmesi için yeteri kadar besin alması ve bunu tek bir besin kaynağından değil, vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan temel besin gruplarından, değişik besin kaynaklarından alması yeterli ve dengeli beslenmedir. Sağlıklı beslenebilmek için günlük beslenme içerisinde alınan besinlerin enerji acısından yeterli, aynı zamanda temel besin gruplarındaki besin öğelerini içerecek şekilde dengeli olması gereklidir.

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için, görevleri farklı olan bu 4 temel besin grubunun her öğünde yeterli miktarda alınması gerekir.

Besin Grupları

Et, Yumurta, Kurubaklagil, Yağlı Tohumlar

Et-tavuk-balık, yumurta, kurubaklagiller (kuru fasulye, nohut, mercimek, soya fasulyesi...) ve yağlı tohumlardan (fındık, fıstık, badem ve ceviz) oluşmaktadır. Bu gruptaki besinler diğer gruptakilerden daha fazla protein içermektedir; ayrıca demir, çinko, fosfor, magnezyum ve B vitaminleri açısından da zengindir.

Süt ve Türevleri

Süt, yoğurt, peynir ve diğer süt ürünlerinden oluşan bu grup proteinin yanı sıra kalsiyum, fosfor ve riboflavinin de zengin kaynağıdır.

Sebze ve Meyveler

Her türlü sebze ve meyvenin yer aldığı bu grup, özellikle A ve C vitamini, antioksidanlar, bitkisel kimyasallar ve diyet lifi açısından önemlidir.

Tahıl Grubu

Karbonhidrat açısından zengin olan bazı vitamin ve mineralleri de içeren bu gruptaki besinler (buğday, pirinç, mısır ve bunlardan yapılan ekmek, makarna, bulgur, şehriye...) günlük enerjinin esas kaynağını oluşturmaktadır. Bu grup niasin, tiamin gibi B vitaminleri ve enerji sağlamaktadır.

Yeterli ve dengeli beslenerek, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için , işte size küçük öneriler;

*Kesinlikle öğün atlamayın.

*Öğünlerinizi önceden belirleyiniz.

*Güne kahvaltınızı yaparak başlayın.

*Yiyecekleri pişirmek için fırında, ızgarada, buharda pişirmek, kaynatmak gibi fazla yağın eklenmediği yöntemleri kullanın, yağda kızartmalardan mümkün olduğunca uzak durun.

*Yüksek oranda yağ, doymuş yağdan zengin sosis, salam, sucuk, pastırma gibi gıdalardan kaçının, yemeklerinizde zeytinyağı kullanın.

*Yağda kızartmalar, şekerli gıdalar, kuru yemiş, kek, pasta ve sakatatlar gibi fazla kalori ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durun.

*Süt, yoğurt ve peynir tüketmeye özen gösterin. Günde en az 3 porsiyon süt grubundan alın.

*Haftada 2-3 porsiyon balık, 2-3 porsiyonda kurubaklagil yemekleri tüketmeye özen gösterin.

*Ekmek olarak kepekli, buğday, çavdar ekmeğini tercih edin.

*Günde 3-4 porsiyon çeşitli taze sebze ve meyveler tüketin.

*Olabildiğince taze sebze ve meyve tüketin, konservelerden kaçının. Vitamin içeriği tazelerde daha fazladır.

*Buzdolabınızı sağlıklı besinlerle doldurun. Önceden planlayıp buzdolabında sağlıklı beslenmeye yarayacak yiyecekler bulundurun.

*Gün boyunca su içmeyi ihmal etmeyiniz, yemeklerden önce 1-2 bardak su için.

*Lifli sebzelere ağırlık verin.

*Şekerli yiyeceklerden, şerbetli tatlılardan ve meşrubatlardan kaçının.

*Daha hareketli yaşayın. Ömür boyu yapabileceğiniz düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı edinin.

*Sigara, alkol, tütün kullanımı gibi sağlığı olumsuz etkileyen alışkanlardan uzak kalın.