“LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”nü Birol Karaman da imzaladı



Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamada, “Birol Karaman’ın seçim manifestosunda LGBTİ’lere yönelik yeni açılımların ve uygulamaların geliştirilmesi ve aralarında LGBTİ’lerin de bulunduğu, kentte yaşayan dezavantajlı grupların kent haklarından faydalanabileceği açılımları planlamak amacıyla bir eşitlik şubesi oluşturulmasının da yer aldığı” kaydedildi.



Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını hayata geçirmedeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırlanan protokol metni, geçen hafta belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı.



Kuir Kıbrıs Derneği insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adaylarını, propaganda sürecinde protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet etmişti.



Protokol, 22 Haziran Cuma gününe kadar imzaya açık olacak