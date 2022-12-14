LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Girne Belediyesi Adayı Çeler imzaladı

Kuir Kıbrıs Derneği’nin 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler ile ilgili belediye başkan adaylarına sunulmak ve LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesinde sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla adaylara yönelik Kasım ayında başlayan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Girne Belediyesi Adayı Zeki Çeler imzaladı.

Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret eden Girne Belediyesi Adayı Zeki Çeler, dernek aktivistleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son yıllarda yaptığı araştırma bulguları aktarılarak, LGBTİ+’ların yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümlenmesinde yerel yönetimlerin görevleri tartışıldı. Girne Belediyesi Adayı Zeki Çeler milletvekilliği ve bakanlığı döneminde gerçekleşen gelişimlere dikkat çekerek, seçilmesi halinde herkesin insan haklarına erişiminin güçlendirilmesi için dernekle işbirliği içerisinde bu alanda çalışmalar yaratacağını vurguladı.

Kuir Kıbrıs Derneği, 2018 yılında başlattığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol metnini adayların imzasına açarak, kazanan adaylar ile metinde geçen maddeler üzerinden işbirliklerini hayata geçirdi. 25 Aralık 2022 tarihinde 18 belediyede gerçekleşecek olan yerel seçimler yaklaşırken, 4 yıl boyunca yaptığımız araştırmalar, sahadaki deneyimlerimiz ve tüm Dünyada giderek derinleşen homofobik, bifobik ve transfobik söylem ve tutumları göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin eşitlikçi ve özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesi ve LGBTİ+’ların (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artılar) hak ve özgürlüklerinin korunması ve iyileştirilmesi konularında sorumluluklarını hatırlatmak üzere belediye başkan adaylarına yönelik iLGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metnini güncelleyerek, geçtiğimiz hafta belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı.

İnsan haklarından taraf olan ve cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edildi. ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü 18 bölgede bulunan adaylar tarafından imzalanbilecektir. Adayların, ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’ hakkında daha detaylı bilgi almaları için Kuir Kıbrıs Derneği’ne ait websitesini ziyaret ederek veya 0542 858 58 47 no’lu dayanışma hattı üzerinden derneğe ulaşarak protokol hakkında adayların daha detaylı bilgi alabilecekler duyuruldu.

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14/12/2022 12:23