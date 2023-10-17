LGBTİ+ kapsayıcı eğitime yönelik yuvarlak masa toplantısı düzenleniyor

Kuir Kıbrıs Derneği, LGBTİ+ kapsayıcı eğitim programının oluşturulmasına yardımcı olmak için yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.

Cuma günü yapılacak "LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!" konulu toplantı, öğretmen ve psikolojik danışman/rehberlere yönelik tasarlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi altında yer alacak toplantı Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası atölye odasında 14:00 – 17:00 arası yer alacak.

Etkinliğin, “LGBTİ+ kapsayıcı eğitim programının oluşturulmasına ve yakında gerçekleştirilecek olan kapasite geliştirme eğitimlerinin içeriğinin hazırlanmasına katkı sunulması amacıyla” düzenlendiği kaydedildi.

Katılımın sınırı olacağından kayıt yaptırılması tavsiye edilen açıklamada, kayıtların yarın 16:00’ya kadar https://bit.ly/lgbti-kapsayici-egitim-mumkun-kayit-formu üzerinden yapılması gerektiği kaydedildi.