LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Analiz Raporu Yayınlandı

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Kuzey Kıbrıs’ta mevzuatın LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık açısından analiz raporu yayınlandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, raporda, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde gerçekleşen ayrımcı uygulamalar, ayrımcılığı yasaklayan veya ayrımcılık içeren mevzuat ve bunlara bağlı ortaya çıkan hak ihlallerinin, “Anayasa” ve Kuzey Kıbrıs’taki iç hukukun parçası olan “Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları Sözleşmeleri” çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, 8 ayrı başlıktan oluşan raporda, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlallerinden, atılması gereken adımlara ve Kuir Kıbrıs’ın taleplerine kadar tüm detayların mevcut olduğu ifade edildi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, raporun hazırlanmasında emeği geçen Öncel Polili ve Eylem Ümit Atılgan başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

Raporun yasa yapıcı ve uygulayıcılar için kılavuz niteliği taşıyabileceğini belirten Dolmacı, LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu kaydetti.

Raporun tümüne https://www.queercyprus.org/tr/yasal-bosluk-analizi/ adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

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17/11/2021 11:26