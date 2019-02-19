LG'nin katlanabilen telefonu hayal oldu

Herkes Mobil Dünya Kongresi ile birlikte LG'nin katlanabilir ekrana sahip telefon tanıtmasını beklerken üzücü haber geldi. Şirketin katlanabilir telefon üretmeyeceği öğrenildi.

Katlanabilir ekranlı telefonlarla ilgili gelişmelerin birbiri ardına yaşandığı bugünlerde LG'den şaşırtan bir açıklama geldi. Katlanabilir ekranlı bir telefonla Mobil Dünya Kongresi'nde sürpriz yapması beklenen şirketin böyle bir telefonu satışa sunmayı düşünmediği ortaya çıktı.

LG'nin Mobil Bölüm Başkanı Kwon Bong-seok, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ocak ayında LG, CES'te yuvarlanabilir bir televizyon tanıttı. Bu teknoloji, katlanabilir teknolojinin bir adım ötesinde. 5G'ye sahip telefonu çıkarma planlarımız sırasında katlanabilir telefon üretmeyi de değerlendirmiş olsak da böyle yapmamayı tercih ettik. Akıllı telefon pazarının 1 milyon ürün civarında olması bekleniyorken LG'nin buradaki asıl amacı, sorunları çözüp pazardaki eski yerini yeniden kazanmak. Katlanabilir telefon üretmeye tamamen hazır olsak da, pazarı yeniden kazanmadan bunu yapmak mantıklı değil."

Bir süredir katlanabilir telefonuyla gündeme gelen LG'nin böyle bir adım atmasıyla birlikte pazar payının ne kadar etkileneceği ise merak konusu.