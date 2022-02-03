Lİ-KOOP Olağanüstü Genel Kurul  için süreç başlatıyoruz

Lİ-KOOP'ta çalışanlar Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklarını almak için salı gününden itibariyle başlattığı grev sürüyor. Grevle ilgili basına açıklamada bulunan iki yönetim kurulu üyesi çalışanların haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklama aynen şöyle:

"Lİ-KOOP’ta geçtiğimiz iki yıl içerisinde çalışanların hakları Kayyumlar döneminde sekteye uğratılmış çalışanımıza sadece Kasım 2021 yılında bir kez %10’luk bir maaş artışı verilmiştir. Özellikle geçtiğimiz son birkaç ayda Türk Lirası’nın ciddi değer kaybıyla tüm toplumda olduğu gibi çalışanlarımızın da alım gücü büyük darbe almıştır. Bu bağlamda çalışanlarımızın insanca yaşayabileceği ve geriye dönük haklarının planlı bir şekilde karşılanması noktasında ne yazık ki yönetim kurulunda uzunu süredir fikir ayrılığı yaşanmaktadır. Bizler kooperatifçiliğin yüksek kâr amacı güden kuruluşlar olmadığı ve çalışanlarıyla, üyesiyle kooperatifçiliğin dayanışma temelinde olduğunun bilinci içerisindeyiz. Çalışanlarımızın talep ettiği ücretlerin diğer kooperatiflerle de karşılaştırdığımız zaman aynı olduğunu gözlemlemekteyiz. Yönetim kurulu üyeleri olarak bizce gerekli önlemler önceden alınarak sorunlar aşılabilirdi. Ancak ısrarla çalışanların hakkını vermeme tutumu ve sürekli Kooperatif Şirketler Mukayidi Sn. Dana’yı gerekçe göstererek (Asım Kayan, Sami Dayıoğlu, Sonay Akınsel) şuan kooperatifimizi zarara uğratacak bir noktaya getirmiştir.

Li-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kayan'a Mukayitlik tarafından önceden açılan ağırceza davası Li-Koop Çalışanlarının hakları üzerinden pazarlık konusuna çevirilmiştir. Bu kirli ilişkiler nedeniyle Asım Kayan ve arkadaşları Mukayit Dana'nın kuklası haline gelmiştir. Kurumumuzu her geçen gün grevle zarara uğratan bu yönetim kurulu üyeleri hem üye gözünde hemde çalışan gözünde yönetsel iradesi kalmamıştır. Toplu Sözleşme yasasının ne olduğunu bilmeyen, çalışana ve üyelerimize sorumluluklarını yerine getirmekte aciz ve bilgisiz kalan bu arkadaşlarımız tutumları nedeniyle en kısa sürede Olağan Üstü Genel Kurul toplanması için imza toplayacağız.

Grev nedeniyle mağduriyet yaşayan üyelerimizden ve haklı gerekçelerle greve çıkan tüm çalışanlarımızdan bizler özür dileriz.

En başta da söylediğimiz gibi Li-Koop üyesinin malıdır. Başkasının gölgesiyle yönetilmez.

Li-Koop Yönetim Kurulu üyesi

Halil İbrahim Bulutbeyaz

İlke Davulcu"

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03/02/2022 15:14