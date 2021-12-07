Li-Koop’ta Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd (Li-Koop)’ta bugün Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Toplu İş Sözleşmesine Li-Koop adına Yönetim Kurulu Başkanı Asın Kayan, yetkili sendika olan Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) adına Sendika Başkanı Mehmet Davulcu imza koydu. Li-Koop Konferans Salonu’nda saat 10.45’te gerçekleşen imza törenine İşveren tarafından Li-Koop Yönetim Kurulu Üyeleri ve İşçi temsilcileri tarafından Çağ-Sen temsilcileri katıldı.

Çağ-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yaklaşık 3 yıldan beri verdikleri mücadele sonucunda Toplu İş Sözleşmesi imzalama noktasına ulaştıklarını belirtti. 3 yıl önce eski yönetimle imzaladıkları TİS’in azınlık sendikası tarafından mahkemeye taşındığını belirten Davulcu, yargı sürecinde mücadele verdiklerini, bu sırada kayyum dönemi başladığını ve çalışanlar üzerinde adeta korku imparatorluğu yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Çalışma Bakanlığı’nın Başsavcılıktan aldığı hukuki görüşle o dönemdeki Müsteşar ve göreve yeni atanan Sendikalar Mukayyidinin de yasaları uygulamadaki dirayetli duruşuyla Li-Koop işyerinde referanduma gidildiğini belirten Davulcu, Çağ-Sen’in yetkili sendika olduğunun referandumla da teyit edildiğini söyledi.

Yetkili sendika olarak kayyum yönetimiyle toplu iş sözleşmesi yapmak için yoğun çaba harcadıklarını ancak kayyumun hiçbir toplantıya katılmadığını belirten Davulcu, kayyumun Sendikalar Mukayyitliği tarafından oluşturulan uyuşmazlık kuruluna da katılmayarak Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’na göre suç işlediğini ileri sürdü.

Li-Koop’un genel kurulunun yapılıp gerçek sahiplerini temsil eden yönetim kurulunun seçilmesi için de mücadele verdiklerini ifade eden Davulcu, çok gecikmeli de olsa yapılan genel kurulda seçilen Yönetim Kurulu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda uzlaşarak TİS imzalama noktasına geldiklerini söyledi.

İmzalanan TİS ile Li-Koop çalışanlarının geçmişte de uygulanan barem sistemine yeniden geçirildiğini belirten Çağ-Sen Başkanı, çalışanların kayyum yönetimi dönemindeki maaş kayıplarının da bir program çerçevesinde geriye dönük olarak ödeneceğini ifade etti.

İmzalanan TİS ile çalışanların maaş ve özlük hakları yanı sıra çalışma koşulları, disiplin ve sosyal haklarının da düzenlendiğini belirten Başkan Davulcu, anayasal hak olan TİS’in imzalanma aşamasına gelmesinde emeği geçen Li-Koop Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski ve yeni Müsteşarı ile yeni Sendikalar Mukayyidine ve özellikle gösterdiği örgütlü direnç nedeniyle Li-Koop çalışanlarına teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

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07/12/2021 15:05