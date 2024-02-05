Liberal Demokrasi Hareketi: Ekmeğim fiyatı fırıncılar gözetilerek alınmalı

Liberal Demokrasi Hareketi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın 200 gram ekmeğin tavan fiyatının 12 TL olması yönündeki kararının uzun vadede hem üretici hem de tüketici aleyhine sorunlar üreteceğine dikkat çekti.

Liberal Demokrasi Hareketi’nden yapılan açıklamada söz konusu karar nedeniyle fırınların kar marjında ciddi bir düşüş yaşanacağı ve piyasa arzının düşebileceği ifade edildi.

Liberal Demokrasi Hareketi’nin açıklaması şöyle:

"Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın somun ekmeğin fiyatını 200 gram başına en fazla 12 TL olarak belirlemesi, ilk bakışta tüketicilerin lehine gibi görünse de, bu politikanın fırıncılara ve ekmek üreticilerine olası olumsuz etkileri büyük. Sabitlenen fiyatlar, özellikle artan hammadde ve işletme maliyetleri karşısında, küçük ve orta ölçekli fırınların kar marjını önemli ölçüde düşürebilir. Bu durum, üretim maliyetlerinin sabit gelirlerle karşılanamamasına, dolayısıyla ekmek üretiminin azalmasına ve piyasada arzın düşmesine yol açabilir. Bu kısıtlamalar, rekabeti azaltır, yeni girişimcilerin sektöre adım atmasını engeller, tüketicilere sunulan çeşitliliği daraltır ve uzun vadede ekmek kalitesinin düşmesine sebep olabilir. Bu, piyasada adil olmayan rekabet koşullarını ve tüketiciler için olumsuz durumları beraberinde getirebilir.

Bu sorunların üstesinden gelmek için, hükümetin üreticilere yönelik maliyetleri düşürmeye yardımcı olacak bir dizi destekleyici önlemi hayata geçirmesi gerekiyor. Öncelikle, hammadde üzerindeki vergi yükünün azaltılması, üreticilerin en büyük gider kalemlerinden birinde önemli bir rahatlama sağlayabilir. Benzer şekilde, kurumlar vergisi oranlarında yapılabilecek indirimler, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansal bir nefes alma imkanı sunabilir. Enerji maliyetlerinin azaltmaya yönelik destekler de işletme giderlerinin düşürülmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, sektördeki üretkenlik ve verimlilik artışını hedefleyen reformlar, ekmek üretim süreçlerinin daha etkin ve ekonomik hale gelmesini sağlayarak uzun vadeli sürdürülebilirliği destekleyebilir.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın bu politikası, kısa vadeli tüketici korumasının ötesine geçerek, hem tüketicilerin hem de üreticilerin faydasını gözeten kapsamlı ve esnek bir yaklaşımı gerektiriyor. Politikanın uygulanması sırasında, piyasa dengesini koruyacak ve ekmek gibi temel bir gıda maddesinin herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmasını sağlayacak tedbirlerin entegre edilmesi önemli. Bu, hem ekmek üretiminin sürdürülebilirliğini hem de gıda güvenliğini güçlendirecek, aynı zamanda piyasa dinamiklerine olumlu katkılarda bulunacak bir yaklaşımdır."