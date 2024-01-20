Liberal Demokrasi Hareketi, fiyat artışları ve sınır kapılarındaki yoğunluk için hükümetin önlem almasını istedi

Liberal Demokrasi Hareketi Başkanı Engin Deniz Görgüner, fiyat artışları ve sınır kapılarındaki yoğunluk için hükümetin önlem almasını istedi.

Görgüner yazılı açıklamasında “Maaşlar artıyor evet ama bu artış doğrudan işletme giderlerini ve sonrasında da market raflarındaki fiyatları yukarı çekiyor. Bu da her şeyin maliyetini artırıyor ve aldığımız maaşlar yetmez oluyor. Sonra maaşlara zam yapılıyor ama bu sefer de zam yine market fiyatlarına yansıyor. Bu kısır döngüde alım gücümüz sürekli eriyor gibi hissediyoruz” dedi.

Asgari ücretin arttığını ama fiyatların da onunla birlikte uçuşa geçtiğini ifade eden Görgüner, Güney’de et fiyatlarının daha makul olduğunu, bu yüzden insanların alışveriş için Güney'e gitmeyi tercih ettiğini, ancak Metehan sınır kapısında trafiğin can sıkıcı bir hal aldığını belirtti.

Görgüner, “ İnsanlar ne Kuzey'de rahat alışveriş yapabiliyor ne de Güney'e kolayca geçebiliyor. Ne Kuzey ne de Güney, bu geçiş sorununu çözmek için bir adım atıyor. Yani, hükümet ne cebimize girecek parayı artıracak bir şeyler yapıyor ne de Güney'e alışveriş için daha rahat geçiş yapmamızı sağlayacak adımlar atıyor. Bu durum, sadece cebimizi değil, aynı zamanda yaşam kalitemizi de etkiliyor ve bu iki soruna da bir an önce çözüm bulunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.