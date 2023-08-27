Liberal Demokrasi Hareketi, İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırı, hoşgörü eksikliğinin vahim bir sonucu olduğunu belirtti

Liberal Demokrasi Hareketi, Limasol'daki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırı, hoşgörü eksikliğinin vahim bir sonucu olduğunu belirtti.

Liberal Demokrasi Hareketi’nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle;

“Son bir hafta içinde yaşadığımız olaylar, farklı inançların ve düşüncelerin bir arada nasıl var olabileceğini ve hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Toplumumuzun her bir ferdinin inanç özgürlüğüne sahip olması, beraberinde sorumluluk getirir. İşte bu sorumluluk, birlikte yaşamamızın temelini oluşturur.

Geçtiğimiz günlerde Apostolos Andreas Manastırı'nda yaşanan olay, ne yazık ki, inançlarımızın çeşitliliğine olan saygının eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her ne kadar bireyler kendi inançlarını özgürce yaşama hakkına sahipse de, bu özgürlüğü kullanırken diğerlerinin haklarına saygı göstermek en temel sorumluluğumuz olmalıdır. Maalesef, bu olay bize inanç farklılıklarının hala bazılarımız için hoşgörüsüzlüğü tetikleyebileceğini acı bir şekilde hatırlattı.

Diğer bir olay olarak, Limasol'daki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırı, hoşgörü eksikliğinin vahim bir sonucudur. Bu tür saldırılar, toplumsal dengemizi zedeler ve bir arada yaşama iradesini sarsar. İnançlar arası saygı ve anlayış, toplumsal barışın temel direklerindendir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, her bireyin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olma hakkını korur. Ancak bu haklarla birlikte gelen sorumluluklarımızı da unutmamalıyız. Farklı inançları anlamaya çalışmak, hoşgörüyü yaygınlaştırmak ve toplumsal birliği desteklemek, hepimizin üzerine düşen bir görevdir.

Yaşanan bu olaylar, toplumsal olarak daha fazla anlayışa ve hoşgörüye ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha gösteriyor. İnançların çeşitliliğini bir zenginlik olarak kabul edip, farklı inançlara saygı göstererek bir arada yaşamayı sürdürmek, toplum olarak ortak amacımız olmalıdır.

Çeşitlilik içinde bir arada yaşamanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayarak, hoşgörü ve anlayışı hayatımızın her alanına taşımak, toplumsal birlik ve uyumu desteklemek adına atacağımız önemli adımlardır”.