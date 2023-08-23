Liberal Demokrasi Hareketi: Kamu kaynakları verimli yönetilmeli ve israf edilmemeli

Liberal Demokrasi Hareketi, kamu kaynaklarının verimli şekilde yönetilmesi ve israf edilmemesinin önemine işaret etti.

Liberal Demokrasi Hareketi Başkanı Engin Deniz Görgüner yazılı açıklamasında, halkın ödediği vergilerin, toplumun refahını artırmak ve temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılması ve devlet harcamalarının etkin bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu kaynaklarının verimli şekilde yönetilmemesinin, vergi mükellefleri arasında bir rahatsızlığa neden olduğunu belirten Görgüner, bazı devlet kurumlarının yüksek bütçelerinin kamu harcamalarının israfının işaretlerini taşıdığını savundu.

BRT'nin bütçesinin yüksek olduğunu, ayrıca kurumun “taraflı ve gereksiz” yayınlar yaptığını ileri süren Görgüner, BRT’ye ayrılan yıllık bütçe ile 17 okul inşa edilebileceğini savundu.

Görgüner ayrıca, kamu bütçesinin toplumun ilerlemesi ve geleceği için hayati bir rol oynayan eğitim, sağlık ve altyapı gibi sektörler için kullanılmasını da istedi.