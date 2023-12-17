Liberal Demokrasi Hareketi’nden sınır kapılarında “iyileştirilmeler” yapılsın çağrısı

Liberal Demokrasi Hareketi, Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki sınır geçiş noktalarının mevcut kapasitelerinin yetersiz olduğuna ve bunun özellikle yoğun zamanlarda sınır kapılarında uzun araç kuyruklarına ve aşırı bekleme sürelerine yol açtığına işaret ederek, sınır kapılarında “iyileştirilmeler” yapılması çağrısında bulundu.

Liberal Demokrasi Hareketi, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır geçiş noktaları, iki bölge arasındaki ekonomik ve sosyal bağların sürdürülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Ancak, bu sınır kapılarının mevcut kapasitelerinin yetersizliği, geçiş süreçlerinin verimliliğini ve hızını ciddi şekilde engellemekte, bu da özellikle yoğun zamanlarda uzun araç kuyrukları ve aşırı bekleme sürelerine yol açarak insanların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir ve iki bölge arasındaki etkileşimi zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Bu konuda bir dizi tedbir alınabileceğine işaret eden Hareket, mevcut sınır kapılarının kapasitelerinin artırılması ve yeni geçiş noktaları açılması gerektiğini belirtti. Hareket, özellikle, motorlu taşıtlar için geçiş izni veren kapı sayısının arttırılmasının, örneğin, Ledra Palace sınır kapısının motorlu taşıtlara uygun hale getirilmesinin mevcut trafik yoğunluğunu azaltacağı görüşünü paylaştı.

Hareket, sınır kapılarındaki personel yetersizliğinin, işlemlerin ağırlaşmasına ve geçiş sürelerinin uzamasına sebep olduğunu, özellikle Metehan sınır kapısındaki yoğunluğun, personel sayısının artırılmasıyla önemli ölçüde hafifletilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs'tan gelen ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs ekonomisine sağladığı katkıların da dikkate alınması gerektiğini belirten Hareket, sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasının Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik refahına da önemli katkılarda bulunacağını kaydetti.

Hareket, “Her gün eğitim veya iş nedeniyle binlerce insanın bu sınırı aşması göz önüne alındığında, sınır kapılarının iyileştirilmesi, sadece günlük yaşamı kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda iki bölge arasındaki ticari ve sosyal ilişkileri de olumlu yönde etkileyecektir. Bu sebeple, sınır kapılarındaki iyileştirmeler, bölgesel kalkınma ve halkın refahı açısından kritik bir adım olarak görülmelidir.” İfadelerini kullandı.