Libertadores Kupası'nda ilk finalist Palmeiras

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın ilk finalisti, Palmeiras oldu.

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29/09/2021

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Libertadores Kupası'nda ilk finalist Palmeiras

Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Brezilya'nın köklü kulüpleri Atletico Mineiro ile Palmeiras karşılaştı.

Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibi Atletico Mineiro'dan Vargas'ın 52 ve Palmeiras'tan Dudu'nun 68. dakikada attığı golleriyle 1-1 bitti.

Golsüz biten ilk maçın rövanşının 1-1 tamamlanmasıyla Palmeiras, deplasmanda gol atmanın avantajıyla adını finale yazdırdı.

Turnuvanın diğer finalisti, yarın TSİ 03.30'ta Barcelona SC ile Flamengo arasındaki rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak. Flamengo, seyircisi önünde çıktığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

29/09/2021 16:32
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TAGS: Libertadores Kupası, Palmeiras
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