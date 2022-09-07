Libertadores Kupası'nda ilk finalist Paranaense

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın ilk finalisti Athletico Paranaense oldu.



Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Brezilya'nın köklü kulüpleri Palmeiras ile Athletico Paranaense karşılaştı.



Ev sahibi Palmeiras, Scarpa'nın 3 ve Gustavo Gomez'in 55. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Fakat Athletico Paranaense, Murilo'nun 45+3'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi.



Teixeira'nın 64 ve Terans'ın 85. dakikada attığı gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Athletico Paranaense, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazandığı için finale yükseldi.



Athletico Paranaense, 2005'ten sonra tarihinde 2. defa Libertadores Kupası'nda adını finale yazdırdı.



Turnuvanın diğer finalisti, yarın TSİ 03.30'ta Flamengo ile Velez Sarsfield arasındaki rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak. Flamengo, deplasmanda oynadığı ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

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07/09/2022 17:47