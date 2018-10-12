Libidoyu Arttırmanın 9 Yolu

1-Afrodizyak etkili yiyecekler

Bazı özel içeceklerin ve yiyeceklerin afrodizyak etkili olduğu ve cinsel isteği arttırdığı biliniyor. Libidonuzu arttırmak için östrojen hormonunu aktifleştirecek bu besinlerden bir an önce faydalanabilirsiniz.

2-1 dilim çikolata

Kakaonun inanılmaz etkisinin başınızı döndürmesine izin verin! Rahatlatıcı, mutluluk verici etkisi ile bilinen çikolata çok eski zamanlardan beri libidoyu arttırmak için kullanılıyor. Cinsel isteği arttırma gücü ile bilinen çikolata uzun yıllardır arzunun simgesi olarak biliniyor.

3-Bitkilere hayatınızda yer verin

Kan akışını arttırıcı özellikteki bitkilerden kokusu sayesinde rahatlık verenlere kadar çeşit çeşit türü olan bitkiler içinden en uygunlarını seçerek libidonuzu arttırmanız mümkün! Doğanın gizli gücünden faydalanın.

4-Özgüven

Güzelliğinizin ve zerafetinizin, duruşunzun farkına varın ve ne kadar çekici olduğunuzu hissedin! Özgüveninizi arttırarak libidonuzun özgüveninizle ne kadar orantılı olduğunu görün. Kendinden emin bir duruşa sahip olmanız kendinize olan farkındalığınızı arttıracak.

5-Bir kadeh şarap

Çok fazla alkol libidoyu düşürücü yönde etki gösterip cinsel isteğinizi azaltacak da olsa, bir kadeh şarap sizi gevşeterek rahatlamanızı sağlayacak ve libidonuzu arttıracaktır.

6-Meditasyon

Stresin cinsel isteğinizi azaltmasına izin vermemek için düzenli olarak meditasyon yapın! Meditasyonun rahatlatıcı etkisi bütün kaslarınızın gevşemesine izin verirken, libidonuzun artışını izleyin. Yoga, Ta Chi gibi sporlarla destekleyeceğiniz meditasyon libidonuzu attırmak için daha çok etkili olacaktır!

7-Kaliteli uyku

Günde 8 saat uyumaya özen gösterirseniz libidonuzdaki artışa şahit olabilirsiniz. Yorgun bir bedende cinsel istek azalacağı için uyku düzeninizin sağlıklı olmasına dikkat etmelisiniz. Uykusuzluğun sizi ve cinsel isteğinizi tüketmesine izin vermeyin.

8-Düzenli romantik ilişki

Kadınlar için duygusal yakınlığı hissetmek ve ilişkinin temeline güveni oturtmak, sağlıklı bir cinsel hayatın olmazsa olmazı. Sık kavga edilen, huzur vadetmeyen ilişkiler, libidonun düşük olmasının temel sebeplerinden birisi.

9-Uzman yardımı alın

Libidonuzun düşük olduğunu düşünüyor ve en önemlisi bu sorunu uzun zamandır yaşıyorsanız, kendiniz için yapmanız gereken en doğru şey bir uzman yardımı almak olacaktır.