Libya açıklarında iki günde 1000’den fazla düzensiz göçmen yakalandı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası GöçÖrgütü (IOM), Libya açıklarında son 2 günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

IOM Sözcüsü Safa Msehli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Sahil Güvenlik tarafından son iki günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yolu kesildi." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.

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13/06/2021 09:36