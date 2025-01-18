Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 2025 Trablus'ta başladı

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi (LEES) 2025, başkent Trablus'ta başladı.

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital & Power tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinlik, Libya Başbakanlığı, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Libya Ulusal Petrol Kurumu ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu'nun desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Zirvenin, Libya'nın enerji sektöründeki dönüşüm projeleri ve yatırım fırsatları, farklı ülkelerden politika yapıcılar, kamu kurumu ve finans kuruluşlarının temsilcileri, yatırımcılar ve iş insanlarının katılımıyla ele alınacak.

İki gün sürecek etkinliğin uluslararası anlaşmalara da ev sahipliği yapması bekleniyor.

- Libya enerji sektöründeki potansiyel ve dönüşüm hedefleri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi de olan Libya, OPEC verilerine göre yaklaşık 48,4 milyar varille dünyanın en çok petrol rezervine sahip 10 ülkesi arasında yer alıyor. Doğal gaz kaynakları açısından da zengin olan Libya'nın kanıtlanmış doğal gaz rezervinin ise yaklaşık 1,5 trilyon metreküp olduğu hesaplanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarında da büyük bir potansiyele sahip ülkenin, son yıllarda petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yürütülen projeler ve uluslararası ortaklıklarla kapsamlı bir dönüşüm hedefleniyor.

Zirvede, enerji sektöründeki dönüşüm projelerinin yanı sıra enerji güvenliği, sürdürülebilirlik, yatırım fırsatları ve yenilenebilir enerji stratejileri gibi konular da masaya yatırılacak.

- "Bu yılki zirve, yatırım konusuna güçlü bir vurgu yapıyor"

Energy Capital & Power Üst Yöneticisi (CEO) James Chester, AA muhabirine, zirvenin temel hedeflerinin, Libya'nın enerji sektörünü tanıtmak, ortaklıkları ve yatırımları teşvik etmek, ekonomik büyümeyi desteklemek ve enerjiyle ilgili zorlukları ele almak olduğunu söyledi.

Chester, etkinliğin, Libyalı paydaşlar ile uluslararası şirketler arasında diyalog ve iş anlaşmalarını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Önceki yıllara kıyasla bu yıl uluslararası katılım konusuna daha fazla odaklanıldığını, bu nedenle uluslararası şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin katılımının daha yüksek olacağını belirten Chester, "Bu yılki zirve, geçen yıl Libya'da başarılı bir şekilde üretime başlayan Eni ve TotalEnergies gibi sektör devlerinin katılımıyla yatırım konusuna güçlü bir vurgu yapıyor. Etkinlik aynı zamanda, Libya'daki uluslararası petrol şirketlerinin artan varlığını coğrafi olarak stratejik bir hamle olarak ele alacak. Amiral gemisi panelimiz, bu trendin detaylarını inceleyecek, özel bir panel oturumu ise enerji sektöründe kadınların hayati rolüne dikkat çekecek." ifadelerini kullandı.

Chester, Libya'nın enerji piyasası fırsatlarla dolu olduğunu, uluslararası ve yerel şirketlerin güçlü katılımıyla zirvede yeni ortaklıkların kurulması ve anlaşmaların yapılmasını beklediklerini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Ülke, gelecek beş yıl içinde petrol üretimini günlük 2 milyon varile çıkarmayı, doğal gaz üretimi ve ihracatı da artırmayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için ülkenin önemli miktarda yatırıma ihtiyacı var ve şirketler şimdiden bu çağrıya yanıt vermeye başladı. Büyük operatörler faaliyetlerine yeniden başlarken hükümet de uluslararası bir lisanslama turu başlatmaya hazırlanıyor. Proje geliştiriciler ortak arayışında. Teknoloji ve yenilenebilir enerji firmaları için fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle LEES, şirketlerin anlaşmalar yapması için stratejik bir platform sunuyor ve bu yılki etkinlikte çok sayıda olumlu gelişmenin yaşanmasını bekliyoruz."