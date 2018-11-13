Libya konferansında kriz: Türkiye terk ediyor

İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen Libya Konferansı’na Türkiye’yi temsil etmek üzere giden Oktay, gazetecilere bir açıklama yaparak Türkiye’nin konferanstan çekildiğini duyurdu.

Oktay açıklamasında, “Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan ev sahipliğini suistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya'da istikrar sağlanamaz. Libya'nın daha fazla değil, daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

“Diğerlerinin aksine biz, Libyalı ve bölgesel tüm aktörlerle geniş diyaloğa açığız. Libya'daki mevcut zorlu durumda sorumluluğu bulunanların ülkenin düzelmesine herhangi bir olumlu katkı yapmaları mümkün değildir” diyen Oktay, “Türkiye'nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlaması mümkün değildir. Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayrı resmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye bu toplantıyı büyük hayal kırıklığıyla terk etmektedir” dedi.