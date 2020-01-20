Libya Konferansı'nın devamı gelecek ay

Almanya'nın başkenti Berlin’de dün düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı olarak şubat başında dışişleri bakanlarının bir araya geleceği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Libya Konferansı’nın hedefine ulaştığını belirtti.

Burada en önemli hedefin Libya’daki tarafları destekleyenlerin bu desteklerini durdurması olduğunu ifade eden Maas, böylelikle çatışmanın taraflarının masaya oturmaya zorlanabileceğini dile getirdi.

"Şubat ayı başında Berlin'de dışişleri bakanları düzeyinde Libya Konferansı’nın devamını yapmaya karar verdik." diyen Maas, Berlin’de yapılan toplantının bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında bugün bu sürece AB’nin nasıl dahil olacağının görüşüleceğini anlatan Maas, silah ambargosuna ilişkin konunun da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ele alınacağını vurguladı.

Oluşturulacak 5 5 askeri komite konusunda Libya’daki iki tarafın isimleri verdiğini anımsatan Maas, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame’nin ilk toplantı için bu hafta davetleri göndereceğini kaydetti.

Rusya ise, Berlin'deki Libya Konferansı'nın sonuçlarından memnuniyet duyuyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Nihai çözüm yolunda çok önemli bir adım atıldı. Çalışmalar, bu adım doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde devam edecek" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında bu hafta Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşme olmadığını aktardı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine, dün, aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bulunduğu devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Libya Konferansı düzenlenmişti.

Konferansın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve BM'nin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

20/01/2020 17:34