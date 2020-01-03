Libya tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis Genel Kurulu'nun 41'inci birleşiminde kabul edilen tezkere ile Türkiye, Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti tarafından talep edilen desteği sağlamak, yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, için Libya'ya asker gönderebilecek.

Tezkere'nin Resmi Gazete'de yayınlanması ile resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Kaynak: TRT Haber

03/01/2020 10:38