Libya'da darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor!
26/01/2020
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Darbeci Hafter güçleri Libya'da saldırgan tutumunu sürdürüyor. Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Darbeci Hafter, Libya'nın başkenti Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef almaya devam ediyor.
Grad füzeleriyle düzenlenen saldırıda, füzeler havalimanı çevresindeki yerleşimlere düştü.
Olayda Fas uyruklu 1 sivil hayatını kaybetti. 2'si çocuk 4 sivil yaralandı.
Saldırının ardından Mitiga Havalimanı uçuşa kapatıldı.
Kaynak: TRT Haber