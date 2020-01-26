Libya'da darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor!

ads
26/01/2020

ads
ads
Libya'da darbeci Hafter saldırılarını sürdürüyor!

Darbeci Hafter güçleri Libya'da saldırgan tutumunu sürdürüyor. Hafter milislerinin Mitiga Havalimanı'na düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Darbeci Hafter, Libya'nın başkenti Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı hedef almaya devam ediyor.

Grad füzeleriyle düzenlenen saldırıda, füzeler havalimanı çevresindeki yerleşimlere düştü.

Olayda Fas uyruklu 1 sivil hayatını kaybetti. 2'si çocuk 4 sivil yaralandı.

Saldırının ardından Mitiga Havalimanı uçuşa kapatıldı.

Kaynak: TRT Haber

26/01/2020 14:58
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Libya’da darbeci Hafter saldırılarını sü, haber, kıbruıs, rdürüyor!
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.