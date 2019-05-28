Libya'da Hafter'den 'çatışmaya devam' mesajı

Libyalı silahlı lider Halife Hafter, başkent Trablus çevresinde çatışmalara devam edecekleri mesajını verirken Birleşmiş Milletleri Libya'yı parçalamaya çalışmakla suçladı.

Fransızca yayın yapan Le Journal du Dimanche'a konuşan Hafter, Trablus'u savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı silahlı grupları "milis" şeklinde tanımlayarak, "Evet, tabii ki siyasi çözüm asıl amaç. Ancak, siyasete dönmek için önce milisleri bitirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi "tarafgir" olmakla suçlayan Hafter, şunları söyledi:

"Düşmanlarımızın isteği Libya'yı parçalamak. Belki de Gassan Selame'nin istediği de bu. Selame, sorumsuz açıklamalar yapıyor. Eskiden böyle değildi, değişti. Tarafsız ve dürüst bir ara bulucudan yanlı birine dönüştü."

Hafter'in suçlamaları Selame'nin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçen hafta yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Selame, BMGK'deki konuşmasında, Trablus çevresinde yeniden başlayan çatışmaları "Libya'nın parçalanmasına doğru evrilebilecek bir iç savaşın eşiği" olarak nitelemişti.

Hafter'in ismini kullanmadan Libya'nın başkentine yönelik silahlı operasyonu eleştiren Selame, Trablus'un çevresindeki çatışmaları "Akdeniz'in güney kıyılarını ve çevresini etkileyebilecek uzun ve kanlı bir savaşın başlangıcı" şeklinde tanımlamıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda ölü sayısı 560'ı geçerken, yaralı sayısı da 2 bin 855'e ulaştı.