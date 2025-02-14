Libya'da keşfedilen toplu mezarda 55 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde keşfedilen toplu mezardan 55 düzensiz göçmenin cesedi çıkarıldı.

Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisinden yapılan açıklamada, Kufra'da keşfedilen toplu mezarda ekiplerinin bugün 11 düzensiz göçmenin daha cesedine ulaştığı belirtildi.

Keşfedilen mezardan çıkarılan ceset sayısının bugünkülerle birlikte 55'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, kazı ve arama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Toplu mezarlardan çıkarılan düzensiz göçmenlerin uyruğuna ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Libya'nın doğusundaki İcharra kentinde 7 Şubat'ta bir çiftlikte bulunan toplu mezarda 19 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılmış, 9 Şubat'ta ise Kufra'da insan kaçakçılarına düzenlenen operasyon sırasında keşfedilen bir toplu mezarda 28 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuştu.

Libya Başsavcılığı, ocak ayı başında da ülkenin doğusundaki İcharra kentinde insan kaçakçılığı çetelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurmuş ve bir çiftlikte son derece kötü şartlarda tutulan 263 Afrika uyruklu düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı.