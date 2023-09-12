Libya'da sel nedeniyle ölenlerin sayısı 2 binden fazla

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin geçiyor. Libya Başbakanı Dibeybe uluslararası yardım çağrısında bulundu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Yunanistan'da felakete yol açan Daniel fırtınası, Libya'ya da yıkım getirdi. Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı. Başkent Trablus'ta olağanüstü Bakanlar Kurulu gerçekleştirildi. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi bayraklar yarıya indirildi. Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Libya'da etkili olan sel felaketi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Fırtınadan en çok Cebel el-Ahdar ve Tukra bölgeleri etkilendi. Al Bayda, Sousse, Al-Marj ve Derna kentleri su altında kaldı. Acil durum ilan edilen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Eğitime ara verilirken iş yerleri de açılmadı. Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti. Libya Kızılayı, sel felaketinde görev yapan Derna şehrindeki arama kurtarma ekipleriyle iletişimin kesildiğini aktardı.

Libya'daki sel felaketi sonrası siyasilerden taziye mesajları peş peşe geldi. Türkiye Libya'daki felakette hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında "Dost ve kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi. Mesajda "Türkiye, kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır" ifadesine yer verildi.

Türkiye'den Libya'ya yardım için 3 uçak gönderiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini açıkladı.