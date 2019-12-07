Libya’dan Yunanistan’a tepki

Libya’nın Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda yaptığı anlaşmanın ardından Yunanistan’ın, Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararına tepki gecikmedi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Yunanistan’ın kararını “diplomatik eşkıyalık” olarak nitelendirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Yunanistan’ın, Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Mişri, “Yunanistan’ın, büyükelçimizi sınır dışı etme kararı diplomatik eşkıyalık” ifadesini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale de, Atina yönetiminin bu kararına tepki göstererek, “Yunanistan’ın Atina büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez. Libya’da Yunanistan’ın hiçbir diplomatik temsilciliği bulunmuyor. Eğer olsaydı biz de misilleme olarak onların büyükelçisini sınır dışı ederdik” diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı NikosDendias, Libya’nın Atina Büyükelçisi’nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıklamıştı.

Kararın, Yunanistan’ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya’nın Yunanistan’ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söylemişti.

Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekmişti.

07/12/2019 15:49