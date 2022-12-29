Libyalı yetkililer BM ve İtalyan heyetleriyle düzensiz göçü ele aldı

Libyalı yetkililer, ülkeyi ziyaret eden İtalyan ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleriyle düzensiz göçle mücadele konusunu değerlendirdi.

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı ve Misrata Belediyesinden söz konusu görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Başkent Trablus'taki ilk görüşmede İçişleri Bakanı Imad et-Trablusi, İtalyan güvenlik heyetine, bakanlığın düzensiz göç planıyla ilgili bilgi verdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele ve Sınır Muhafız teşkilatları başkanlarının da hazır bulunduğu görüşmede, Libya ile İtalya arasında güvenlik işbirliği ve uluslararası boyut kazanan düzensiz göçle mücadelede görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle göçle ilgili çalışmalara etkinlik kazandırılması amacıyla bir toplantı düzenleneceği ve buna ön hazırlık olarak iki tarafta da komite oluşturulduğu aktarıldı.

Öte yandan, Misrata Belediye Meclis üyeleri BM teşkilatlarından oluşan heyetle düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra insani yardım alanında işbirliğini artırmanın yollarını ele aldı.

Açıklamaya göre, görüşmede BM tarafından Libya İnsani Yardım Koordinatörü Georgette Gagnon, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Misyon Şef Yardımcısı Claudia Natali, BM Kalkınma Programı Temsilcisi Halid Imran, Dünya Gıda Programı Temsilcisi Süfyan el-Eşheb ile BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi Muhammed Hüseyin hazır bulundu.

Gagnon görüşmede, BM'ye bağlı teşkilatların düzensiz göç konusunda ortak çalışmalar yürütmesi ve Libya hükümetiyle de koordinasyon kurması gerektiğini vurguladı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

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29/12/2022 09:43