Libya’nın başkenti Trablus’ta 2011’den kalan toplu mezardan çıkan ceset sayısı 24’e yükseldi

Libya’nın başkenti Trablus’un Tacura bölgesinde bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 24’e yükseldi.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Tacura’nın Bi’r el-Esta bölgesinde 2011'den kalan toplu mezarda kazı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin toplu mezardan 9 ceset daha çıkardığı kaydedilen açıklamada, toplu mezardan çıkarılan toplam ceset sayısının 24'e yükseldiği kaydedildi.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun 20 Ekim’de yaptığı açıklamada, Bi’r el-Esta bölgesinde bulunan toplu mezardan 6, 23 Ekim’de de 9 cesedin çıkarıldığı aktarılmıştı.

Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı, Şubat 2011'de Libya'ya sıçramış, ülkeyi 42 yıldır yöneten Muammer Kaddafi güçleri göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açmıştı.

Bingazi ve başkent Trablus’taki olaylarda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Kaddafi Trablus’u terkederek memleketi Sirte’ye kaçmadan kısa süre önce rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.