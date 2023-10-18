Libya'nın doğusunda 340 çanta dolusu patlayıcı ele geçirildi

Doğu Libya'daki yetkililer dün obruk ile Ecdebiye (ülkenin kuzeydoğusunda) şehirlerini birbirine bağlayan yolda, bomba yapımında kullanılan patlayıcı malzemelerle dolu 340 çantanın ele geçirildiğini duyurdu.

Bölgede yasa dışı göçmen akışıyla mücadele için görev yapan devriye tarafından, kontrol noktalarından birinde durdurulan bir kamyon şüphe üzerine detaylı olarak arandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ele geçirilen çantalar, terörist ve tekfirci çeteler tarafından, vatanın ve vatandaşların güvenliğini bozmak ve can almak amacıyla bomba yapımında kullanılıyor."

Açıklamada kamyonda yer alanların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Şarku’l Avsat’ın Libyalı birimlerden edindiği bilgilere göre kamyon ve patlayıcılar, Mareşal Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu komutanlığına bağlı Tarık bin Ziyad Tugayı'nın gruplarından birine teslim edildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) eski Savunma Bakanı Mehdi el-Bergusi’nin destekçileri ve Ulusal Ordu’ya bağlı kuvvetler arasında 6 Ekim akşamı Bingazi şehrinde meydana gelen çatışmaların ardından, ülkenin doğusunda sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı.

Bununla birlikte bu yıl Doğu Libya'da kaçak mühimmat ve silahlar ikinci kez ele geçirilmiş oldu. Tobruk kentindeki yetkililer daha önce, geçtiğimiz şubat ayında Jaghbub çölünde saklanan ve Mısır'a kaçırılmak üzere hazırlanan, ‘yüksek kalitede ve tehlikeli’ olarak nitelenen silahlara el konulduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz eylül ayında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda, Libya'ya uygulanan silah ambargosunun ‘etkisiz kalacağı’ uyarısında bulunuldu. Söz konusu uyarıda durum, ‘Birleşmiş Milletler’e üye devletler tarafından desteklenen, çatışmanın taraflarına yönelik lojistik akış ve tedarik zincirleri üzerindeki kontrol’ ile ilişkilendirildi.