Libya'ya ilk etapta 35 asker gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) yeni yılda ilk kez Pazartesi günü arka arkaya topladı. Toplantıdan yansıyan bilgilere göre Türkiye, ilk etapta Libya'ya koordinasyon görevini üstlenmek üzere 35 asker gönderdi.

AKP yönetimi, Erdoğan başkanlığında yaptığı toplantılarda, önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlerken, gündemdeki konulara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Libya'ya 35 asker gitti

TBMM'de kabul edilen tezkerenin ardından Libya'ya "peyder pey asker gönderileceği" açıklaması yapan Erdoğan, MYK toplantısında bu görüşünü aktardı.

AKP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, tezkere kapsamında Libya'ya ilk etapta 35 asker gönderildi. Ancak toplam gönderilecek asker sayısı konusunda net bilgi verilmedi.

08/01/2020 10:42