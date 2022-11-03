Lider Başakşehir, Konferans Ligi'nde son 16 turunda

Sahasında Hearts'ı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak gruptan çıktı ve son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir grup etabının son maçında İskoç ekibi Hearts'ı konuk etti.

Maça grup lideri olarak çıkan Başakşehir, Hearts'ı 3-1'lik rahat skorla mağlup etti ve birinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Youssouf Ndayishimiye, Serdar Gürler ve Berkay Özcan kaydetti. Hearts'ın tek golü ise Nathaniel Atkinson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir grupta oynadığı 6 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrılarak toplamda 13 puana ulaştı.

Başakşehir ile aynı puana sahip Fiorentina ise grubu ikinci sırada bitirdi. İtalyan ekibi, son 16 turu için play-off turu oynayacak. Üçüncü Hearts ve dördüncü Rigas Skola ise bu sezon Avrupa defterini kapattı.

Grubunu zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir play-off oynamadan doğrudan son 16 turunda mücadele edecek.

Bu habere tepkiniz:



03/11/2022 22:59