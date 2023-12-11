Lider Bayer Leverkusen zorlu maçtan bir puanla döndü

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Stuttgart ile Bayer Leverkusen karşılaştı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve taraflar maçtan birer puanla ayrıldı.

Maçta goller, 40. dakikada Fuhrich ve 47. dakikada Wirtz'den geldi.

Bu sonuçla birlikte lider Bayer Leverkusen, puanını 36 yaptı. Stuttgart ise 31 puanla 3. sırada yer aldı.