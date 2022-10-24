Lider bu kez takıldı: Southampton'dan Arsenal'e çelme

Premier Lig'de 13. hafta maçında lider Arsenal, deplasmanda Southampton ile karşılaştı.

Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Maçta goller; 11. dakikada Xhaka ve 65. dakikada Armstrong'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte lider Arsenal, ligdeki ilk beraberliğini aldı ve 28 puana yükseldi. Southampton ise puanını 12'ye yükseltti.

Arsenal, Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Southampton ise aynı haftada sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.

Arsenal, ligde ve Avrupa'da 8 maç sonra ilk kez puan kaybı yaptı.

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24/10/2022 12:19