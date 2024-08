Lider Eğitim Merkezi'nden Öğrenci ve Ailelere Büyük Müjde!

Lider Eğitim Merkezi, 24 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek “Seviye Belirleme ve Bursluluk Sınavı'nda” öğrencilere önemli fırsatlar sunuyor. Sınav neticeleri sonucunda sırasıyla en iyi ilk 6 öğrenciye tam, sonraki 9 öğrenciye yarım, ve daha sonraki 18 öğrenciye ise çeyrek burs imkânı sağlanacaktır. Alanında uzman deneyimli profesyönel kadro, branş öğretmenleri ve yılların getirdiği deneyimle hazırlanan eğitim programı ile 2024-2025 senesine hazırız.

2024-2025 etüt ve KGS’ye hazırlık programına kayıtlar başlamıştır.

Eğitim Koordinatörü Cemre Akar, yaptığı açıklamada “Bizim için top liste yoktur. Her çocuk ve her performans önemlidir. Önemli olan her çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkarmaktır.”

Lider Eğitim Merkezi olarak, öğrencilerin öğrenim yolculuklarında rehberlik etmek ve onlara hayallerindeki kariyere ulaşmak, gereken bilgi ve becerileri sağlamak için buradayız. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerini de desteklemeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin maksimum performans sergilemelerini sağlamak ama en önemlisi eğitim arzusunu artırmak, disiplin içerisinde ve sistemli çalışma alışkanlıkları kazandırırken sosyal becerilerini, yeteneklerini güçlendirmek ve ileriki yaşlarda kazanılamayacak değerler kazandırmak için burdayız .Özellikle bir konunun altını çizmek isteriz ki, kurumumuzu ön plana çıkaran en önemli özelliğimiz ingilizce dil eğitimine küçük yaşta başlayarak çocuklarımızın ingilizce konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini en üst düzeye ulaştırmaktır.

KGS ve etüt programlarında ise vizyonumuz, bilhassa 3. Sınıfta temel matematik ve ingilizce alt yapısını sağlam temeller oluşturarak soran , sorgulayan ve ileriki yıllarda karşılarına çıkabilecek her türlü zorluklar karşısında sorunları çözebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Bu habere tepkiniz:



13/08/2024 17:01