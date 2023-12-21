Lider PSG evinde 3 golle kazandı
Fransa Ligue 1'de 17. hafta maçları bugün oynandı. Lider PSG evinde Metz'i 3 golle geçti.
21/12/2023
Ligue 1'de 17. hafta maçları oynandı.
Lider PSG sahasında Metz'i 2-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 49'da Vitinha, 60 ve 83. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Konuk takımda Udol 72. dakikada ağları havalandırdı.
PSG bu sonuçla puanını 40 yaptı. Metz ise 16 puanda kaldı.
Francesco Farioli'nin Nice'i ise sahasında Lens'i 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Nice puanını 35 yaptı. Lens ise 26 puanda kaldı.
Gecenin sonuçları
Brest 4-0 Lorient
Clermont 1-2 Rennes
Lyon 1-0 Nantes
Montpellier 1-1 Marsilya
Nice 2-0 Lens
Reims 1-0 Le Havre
Strasbourg 2-1 Lille
Toulouse 1-2 Monaco