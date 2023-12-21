Lider PSG evinde 3 golle kazandı

Fransa Ligue 1'de 17. hafta maçları bugün oynandı. Lider PSG evinde Metz'i 3 golle geçti.

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21/12/2023

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Lider PSG evinde 3 golle kazandı


Ligue 1'de 17. hafta maçları oynandı.

Lider PSG sahasında Metz'i 2-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 49'da Vitinha, 60 ve 83. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Konuk takımda Udol 72. dakikada ağları havalandırdı.

PSG bu sonuçla puanını 40 yaptı. Metz ise 16 puanda kaldı.

Francesco Farioli'nin Nice'i ise sahasında Lens'i 2-0 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Nice puanını 35 yaptı. Lens ise 26 puanda kaldı.

 

Gecenin sonuçları

Brest 4-0 Lorient

Clermont 1-2 Rennes

Lyon 1-0 Nantes

Montpellier 1-1 Marsilya

Nice 2-0 Lens

Reims 1-0 Le Havre

Strasbourg 2-1 Lille

Toulouse 1-2 Monaco

21/12/2023 10:15
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