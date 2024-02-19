Lider Real Madrid'ten sürpriz puan kaybı

LaLiga'nın 25. haftasında Rayo Vallecano, sahasında lider Real Madrid'i konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

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19/02/2024

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Lider Real Madrid'ten sürpriz puan kaybı

LaLiga'da lig lideri Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. 

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçta goller; 3. dakikada Joselu ve 27. dakikada de Tomas'dan geldi. 

Real Madrid'de Arda Güler maçın 87. dakikasında Luka Modric'in yerine oyuna dahil oldu. 

Real Madrid'de Dani Carvajal, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla birlikte Real Madrid son 3 lig maçının 2'sinde berabere kaldı. Madrid ekibi 62 puanla ilk sırada yer alıyor. Rayo Vallecano ise 25 puana yükseldi. 

19/02/2024 11:27
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TAGS: haber, kıbrıs, Lider Real Madrid’
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