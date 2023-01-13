Lider tam gaz devam
13/01/2023
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında lider Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor’u 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor’u konuk etti.
Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti.
Müsabaka, 4-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.
Sarı-kırmızılı ekip, dakikalar 9’u gösterirken Kerem’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 45+4 ve 45+5. dakikalarında arka arkaya sahne alan Juan Mata, soyunma odasına takımını 3-0’lık üstünlükle götürdü.
Maçın 77. dakikasında Yunus’un pasında hareketlenen Gomis, farkı 4’e taşıdı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 4-0’lık skorla noktaladı.
Bu sonuçla puanını 42’ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını lider tamamladı.
17 puanlı Atakaş Hatayspor ise 16. basamakta kaldı.