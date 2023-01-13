Lider tam gaz devam

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13/01/2023

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Lider tam gaz devam

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında lider Galatasaray, sahasında Atakaş Hatayspor’u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor’u konuk etti.

Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti.

Müsabaka, 4-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Sarı-kırmızılı ekip, dakikalar 9’u gösterirken Kerem’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 45+4 ve 45+5. dakikalarında arka arkaya sahne alan Juan Mata, soyunma odasına takımını 3-0’lık üstünlükle götürdü.

Maçın 77. dakikasında Yunus’un pasında hareketlenen Gomis, farkı 4’e taşıdı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 4-0’lık skorla noktaladı.

Bu sonuçla puanını 42’ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

17 puanlı Atakaş Hatayspor ise 16. basamakta kaldı.

13/01/2023 21:05
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TAGS: Lider tam gaz devam
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