Lider Trabzon Gemisi, Güney Kıbrıs’tan Ukrayna’ya 150 ton insani yardım taşıyor

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10/03/2022

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Lider Trabzon Gemisi, Güney Kıbrıs’tan Ukrayna’ya 150 ton insani yardım taşıyor

Fileleftheros gazetesi, 14 konteyner içerisinde gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerden oluşan toplam 150 tonluk insani yardımın, Limasol Limanı’ndan “Lider Trabzon” isimli Panama bandıralı gemiyle yola çıktığını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un Limasol Limanı’na giderek konteynerlerin gemiye yüklenmesi çalışmalarını izlediği ve insani yardımın toplanmasında emeği geçen ve yardımcı olan herkese teşekkür ettiği belirtildi.

 

10/03/2022 12:15
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