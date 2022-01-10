Liderimiz isimili fotoğraf sergisi düzenleniyor

Doruk Vakfı, merhum özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü nedeniyle “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisi düzenliyor.

Doruk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç yaptığı yazılı açıklamada, Vakfın bu yıl da yine geçen yıllarda olduğu gibi merhum Lider Dr. Fazıl Küçük’ün ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın vefatlarının sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlediği serginin yarın saat 18.00’de, 2. Selim Caddesi No 47 Ledra Palas – Lefkoşa adresinde bulunan Vakıf merkezinde açılışının yapılacağı kaydedildi.

“Liderlerimiz” isimli serginin, liderlerin hayatları ve mücadele yıllarını anlatan bir fotoğraf sergisi olacağı kaydedilen açıklamada, etkinlikte salgın hastalık Covid-19 önlemleri gereği katılımcı sayısının 60 kişiyle sınırlı tutulduğu ve katılım gösterecek kişilerin antijen testlerini yaptırıp katılmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, serginin, 16 Ocak Pazar günü hariç olmak üzere 17 Ocak Pazartesi de dahil öğleden sonra 14.00 ile 18.00 arasında ziyarete açık olacağı kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2022 09:41