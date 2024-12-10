Liderler ara bölgedeki resepsiyonda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliği yaptığı geleneksel yıl sonu resepsiyonuna katıldı.

Ara bölgedeki Ledra Palace Otel'deki resepsiyona eşi Sibel Tatar'la birlikte katılan Tatar, Stewart tarafından kapıda karşılandı. Rum Lider Nikos Hristodulidis’in resepsiyona katılmasının ardından BM Barış Gücü Misyon Şefi Stewart, Tatar ve Hristodulidis kısa süre ayakta sohbet etti.

Resepsiyona, Kıbrıs'ın her iki kesiminden sivil ve askeri protokolün yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, dini liderler, misyon şefleri, ataşeler, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve diğer davetliler katıldı. Girişte İnsan Hakları Günü dolayısıyla katılımcılara yaka rozeti verildi.