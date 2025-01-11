Liderler görüşmesinin kesinleşmesi Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 20 Ocak Pazartesi günü görüşme gerçekleştirecekleri haberi Rum basınında yer buldu.

Haravgi gazetesi, “Çoklu Konferansa Kadar Yol Haritası Bulmacası Kuruluyor – Yeni Barikatlar Konusunda Hristodulidis-Tatar Görüşmesi 20 Ocak’ta” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, sadece yeni sınır kapıları konusunu ele alacakları görüşmenin tarihinin UNFICYP tarafından dün açıklandığını yazdı.

Gazete, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık tarafından dün yapılan açıklamada, görüşmenin 20 Ocak Pazartesi saat 10:30’da yapılacağının duyurulduğunu belirterek, açıklamanın ayrıntılarına da yer verdi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis de dün yaptığı açıklamayla görüşmeyi doğrularken, Kıbrıs Rum tarafının beklentilerinin ne olduğu sorusunu da yanıtladı.

Tatar’ın sadece “Mia Milya” (Haspolat) sınır kapısının açılmasında ısrar ettiği şeklindeki bir soruya yanıt veren Hristodulidis; “Gerçekten ilerleme sağlanmasını istiyorsak her gün kamuoyuna açıklama yapmamamız gerekir” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, görüşmeye, her iki taraf için de olumlu bir sonuç alabilmek adına gideceğini iddia ederken, Tatar’ın taleplerinin olmasının doğal olduğunu, kendilerinin de beklentilerinin bulunduğunu ve ortak nokta bulma hedefiyle görüşmeye gideceğini dile getirdi.

-Rum müzakereci Menelau, DiCarlo’yla görüştü

Öte yandan gazete, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine, Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun New York’ta, BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo’yla görüştüğünü söylediğini aktardı.

Habere göre, Dujarric, DiCarlo ile Menelau’nun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtirken “üst düzey bir yetkilinin Kıbrıs’a gitmesine dair olası tarihe ilişkin ise, hazır olunduğunda açıklama yapılacağını” ifade etti.