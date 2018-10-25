Liderler yarın görüşüyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis yarın ara bölgede bir araya gelecek.BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ikametgahında yer alacak görüşme saat 10.00’da başlayacak.

Bu arada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, 31 Ekim’de Kıbrıs’a geliyor.Lute, adada liderlerle görüşmeler yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, temmuz ayında görevlendirdiği Lute’un taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından hazırladığı rapor, 15 Ekim’de Guterres tarafından BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmuştu.

Guterres raporunda, Lute’un yeniden adaya gelerek çalışmalarını sürdüreceğini de belirtmişti.

BM Güvenlik Konseyi, Guterres’in sunduğu Kıbrıs Raporu’nu 30 Ekim’de görüşecek.