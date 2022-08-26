Liderlerden Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Adalete ihanet etmeyin sanatçıyı serbest bırakın

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçesiyle tutuklandı. Gülşen'i tutuklayan İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

Gülşen'in tutuklanmasına sosyal medyadan adeta tepki yağdı. Siyasiler parti temsilcileri de karara tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden karara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için. Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde. Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!"

BABACAN: TUTUKLU YARGILAMA İSTİSNA OLMALIDIR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da yaptığı paylaşımda "#Gülşen’in sözleri inciticiydi, kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez. Ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BU KADAR UCUZLATANLAR UTANSIN"

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, karara "Gülşen için verilen tutuklama kararı herkes için adaleti ve özgürlüğü, güzel ülkemiz için toplumsal barış ve huzuru isteyen aklı başında herkesin vicdanını yaralayan bir karar. Hukuku siyasi oyuncak yapanlar ve kişinin özgürlüğünü bu kadar ucuzlatanlar utansın." sözleri ile tepki gösterdi.

Yargıtay tarafından siyasi parti faaliyetleri yasaklanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, "Yanlışı hissetmek ve özür dilemek o kadar kıymetliydi ki… Siyasallaştırılan ve araçsallaştırılan ve hatta düşmanlaştırılan yargı eliyle #Gülşen’i tutuklamakla kalmadınız sadece; barışmak, af dilemek, affetmek gibi insani erdemlere saldırdınız bir kez daha.. İnadına barışacağız!" ifadelerini kullandı.

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26/08/2022 10:45