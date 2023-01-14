Liderlerimiz Dr. Küçük ve Denktaş piyano resitali ile anıldı

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş’a ithaf ettiği, Liderlerimize Saygı Piyano Resitali’ni dün akşam gerçekleştirdi.

Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında KKTC Devleti Himayelerinde Yetişen Piyanist Görsev Tepe ve Piyanist Eser Öktem’in sahne aldığı resital İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer aldı.

Liderlerimize Saygı Piyano Resitali’ni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekili Sıla Usar ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Daire Müdürleri’nin yanı sıra kalabalık bir sanatsever topluluğu izledi.

Sanatçı Osman Keten’in “Belirlenmemiş ve Şekillenmemiş Öz” adlı sergisine de ev sahipliği yapmakta olan Kültür Dairesi’ne bağlı İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’ndeki piyano resitali izleyicilerden büyük takdir topladı.

Ataoğlu

Resital öncesinde konuklara hitaben kısa bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Piyanistler Görsev Tepe ile Eser Öktem’i kutladı.

Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın Cumhuriyetimizin yetiştirdiği başarılı sanatçıların piyano resitali ile anılmasının çok anlamlı olduğunu vurguladığı konuşmasında Ataoğlu, Bakanlık olarak başarılı gençlerin ve ülkemiz sanatçılarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

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14/01/2023 19:43