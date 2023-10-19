Lifecell Digital, sabit internet pazarının lideri oldu

Lifecell Digital, Turkcell Ev İnterneti markasıyla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) açıkladığı son raporunda, internet servis sağlayıcılar arasındaki abone sayısı pazar payı ile birinci sıraya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, mobil alandaki liderliğinin yanında Turkcell Ev İnterneti markasıyla sabit internet pazarında faaliyet gösteren şirketi Lifecell Digital LTD. ile de liderliğini açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun (BTHK) açıkladığı güncel rapora göre (2023 2. çeyrek) Lifecell Digital, internet servis sağlayıcılar arasında abone sayısı pazar payı ile birinci sıraya yükselerek pazar lideri oldu. Lifecell Digital böylelikle büyük bir başarıya imza attı.

Lifecell Digital’den yapılan açıklamada, Turkcell Ev İnterneti'nin bu başarısının, pazardaki yenilikçi yaklaşımı ve müşterilerine sunduğu çeşitli avantajlarla mümkün olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada firmanın sektöre girişi ile iki yıl içinde ikinciliğe ve bu yıl da birinciliğe yükseldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, birinciliğe sahip olmanın en önemli özelliğinin kesintisiz hız ile kaliteli internet olduğu, Turkcell Ev İnterneti’nin 7/24 Çağrı Merkezi ile üstün müşteri hizmeti, 20 Mbps'ye varan hızlarda paketler, kotasız internet fırsatları ve sabit fiyat garantisi gibi önemli ayrıcalıklara sahip olmasının önemi vurgulandı. Açıklamada ayrıca operatör farketmeksizin, Turkcell’li olsun ya da olmasın hizmet sunan Turkcell Ev İnterneti’nin piyasadaki peşin ödeme dışında farklılaşan kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alarak sunduğu aylık ödeme imkanını pazara getiren ilk şirket olmasının da birincilikte en önemli etken olduğu ifade edildi.

Turkcell, Superbox ile 4.5G hızında interneti ev ve iş yerlerine taşıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada ise 100 Mbps’ye kadar hız sunabilen Superbox ürününün çok yakında ev ve iş yerlerinde hizmete başlayacağı ifade edildi. Bu sayede pazarda fark yaratmayı planlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G hızlı internet kalitesiyle pazardaki mevcut sabit internet ürünlerine çok iyi bir alternatif sunmuş olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında kullanıcılarının ev ve iş yerlerindeki hayatlarını daha da kolaylaştırmaya devam edeceklerine değindi. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcılarına hızlı ve güvenilir internet hizmetleri sunma taahhüdünü sürdürürken sektördeki liderliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini de belirtti.