Lifecell Genel Müdürü İsmet Yazıcı: Ukrayna'da sorumluluklarımızı yerine getirme çabası içindeyiz

Turkcell'in Ukrayna'daki iştiraki Lifecell'in Genel Müdürü olan Kıbrıslı Türk İsmet Yazıcı Ukrayna'daki durumla ilgili olarak sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Yazıcı'nın paylaşımı şöyle:

Sevgili arkadaşlarım,

Susmayan telefonlar, bitmeyen mesajlarınız için teşekkür ederim. Ukrayna haksız bir saldırı altında!

Sağlık ve güvenlik anlamında endişe edecek bir durumum yok. Lifecell’de görev yapan Ukraynalı, Türk tüm arkadaşlarımla birlikte, böyle bir durumda iletişim hizmetlerine gereksinim duyan milyonlarca insana karşı sorumluluklarımızı yerine getirme çabası içindeyiz. Bu durumun bir an önce sonra ermesi en büyük temennimiz. Bilgi güncellemeleri yapacağım. Bu kanaldan haberleşmek en kolay yöntem.

Barış ve sevginin hakim olduğu güzel günlere en kısa sürede ulaşmak dileğiyle.

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24/02/2022 15:27