Lig Kupası'nda gündem olan maç: Penaltılar bitmek bilmedi

İngiltere Lig Kupası'nda Preston ile Fulham'ın karşı karşıya geldiği maça seri penaltı atışları damga vurdu.

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18/09/2024

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Lig Kupası'nda gündem olan maç: Penaltılar bitmek bilmedi

İngiltere Lig Kupası'nda Preston ile Fulham'ın karşı karşıya geldiği maça seri penaltı atışları damga vurdu.

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Preston ile Fulham karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın seri penaltı atışları ise gündem oldu.

34 PENALTI KULLANILDI

35. dakikada Ledson ile öne geçen Preston'a cevap 61. dakikada Reiss Nelson'dan geldi ve normal süre 1-1 sona erdi. Seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada tam 34 penaltı kullanıldı. Bu penaltılarda 31'i gol olurken Preston 16-15'lik skorla bir üst tura yükseldi.

18/09/2024 16:39
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TAGS: Lig Kupası
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